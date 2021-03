Design-Auszeichnung für "Das Weinheim" in Schwabing

Der Band "Die schönsten Restaurants und Bars 2021" kürt das Weinlokal zum Sieger.

Schwabing - Ob ein Lokal stimmig ist, hängt maßgeblich von seiner Inneneinrichtung ab. Der Callwey-Verlag zeichnet jährlich Gastro-Design aus. Im aktuellen Band hat sich in der Kategorie Bar "Das Weinheim" durchgesetzt.

Jury: "So muss zeitlose, moderne und nachhaltige Gastronomie sein"

Die Devise "less is more" sei hier voll aufgegangen, "ohne dabei aber auf Wärme und Gemütlichkeit verzichten zu müssen", heißt es in der Begründung. Gestaltet haben das Lokal Gastronom und Designer Michael Faltenbacher sowie sein Partner Martin Smola.

"Dass hier mit sehr viel Herz und Sachverstand gearbeitet wird, ist beim Betreten des Lokals unmittelbar spürbar. So muss zeitlose, moderne und nachhaltige Gastronomie sein", sagt Jury-Mitglied Albert Weinzierl.

Das Weinheim, Bauerstraße 2, Telefon: 089 - 9265 5381