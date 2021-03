Corona-Verstöße bei Gottesdienst in München: Mehr als doppelt so viele Gläubige als erlaubt

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz: An einem Gottesdienst in der serbisch-orthodoxen Kirche "Heiliger Märtyrerkönig" in Neuperlach nahmen am Sonntag rund 130 Menschen teil.

22. März 2021 - 12:36 Uhr | AZ

Vier Streifen der Münchner Polizei waren im Einsatz. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa