Lerchenau: Christbaum-Brand im März! Mann tot aufgefunden

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei haben am Donnerstag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geöffnet, weil der Inhaber vermisst wurde.

Feldmoching-Hasenbergl - Der Wohnungsinhaber war seit mehreren Tagen nicht mehr erreichbar gewesen: Einsatzkräfte der Münchner Polizei und Feuerwehr haben in einer Wohnung in der Lerchenau die Leiche eines Mannes entdeckt.

Wie die Polizei weiter berichtet, öffneten Feuerwehrleute und Polizisten am Donnerstag gegen 18 Uhr die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Nach Betreten der Wohnung wurde schnell klar, dass es in einem Zimmer gebrannt hatte. Der Inhaber der Wohnung "konnte nur mehr tot aufgefunden werden", heißt es in der Mitteilung. Als Brandursache wird der noch in der Wohnung befindliche und mit Echtwachskerzen bestückte Weihnachtsbaum vermutet, der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Das Kommissariat 13 ermittelt in dem Fall.