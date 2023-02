Brandstiftung in Thalkirchen: Mutter und Kinder aus brennendem Haus gerettet

Der Brand ist zwar im Keller des Hauses ausgebrochen, trotzdem musste die Feuerwehr mit der Drehleiter anrücken. Wenig später ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung.

Thalkirchen - Schreckmoment am späten Mittwochabend in Thalkirchen: Gegen 23.10 Uhr ist es in einem Mehrparteienhaus in der Zennerstraße zu einem Kellerbrand gekommen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war bereits dichter schwarzer Rauch zu sehen, der aus einem der Kellerfenster drang.

Ein Trupp kümmerte sich um den Brand im Keller, weitere suchten das Treppenhaus ab. Dabei wurden sie auch auf eine Bewohnerin aufmerksam. Weil die Wohnung leicht verraucht und die Flucht über das Treppenhaus nicht möglich war, wurde sie mit ihren beiden Kindern per Drehleiter gerettet.

Weitere Bewohner des Hauses waren bereits im Freien, bevor die Feuerwehr eintraf – andere konnten die ganze Zeit in ihrer Wohnung bleiben. Das Feuer im Keller war nach kurzer Zeit gelöscht.

Polizei kann Tatverdächtigen vorläufig festnehmen

Im Rahmen der ersten Ermittlungen durch die Polizei ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung – auch einen Tatverdächtigen konnten die Beamten ausmachen. Er wurde im Umfeld des Brandes vorläufig festgenommen. Der Münchner wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, drang bereits Rauch aus einem der Kellerfenster. © Berufsfeuerwehr München

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.