Dementer Mann irrt auf Gleisen herum: ICE mit Schnellbremsung

Ohne eingeleitete Schnellbremsung wäre der 66-Jährige wohl von einem ICE erfasst worden. Die Bundespolizei ermittelt.

Langwied - Ein dementer Mann hat am Dienstagmittag für eine 25-minütige Gleissperrung an der S-Bahnhaltestelle in Langwied gesorgt. Wie die Bundespolizei berichtet, war der Senior auf den Gleisen unterwegs, als ein ICE aus Köln heranfuhr.

Der Zugführer bemerkte den Mann noch rechtzeitig und leitete eine Schnellbremsung ein. Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass der Mann zuvor schon mehreren Reisenden aufgefallen war. Ihre Aufforderungen, den Gleisbereich zu verlassen, soll er ignoriert haben.

Mann wurde bereits als vermisst gemeldet

Bei der Feststellung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann bereits als vermisst gemeldet wurde. Beamte der Landespolizei brachten ihn daraufhin nach Hause und übergaben den dementen 66-Jährigen seiner Frau.

Im Zug wurde niemand durch die Schnellbremsung verletzt und auch der Zugführer konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.