Unfall beim Einparken: Autofahrerin erfasst Mutter und Tochter (4)

Am Mittwoch wurden eine Mutter und ihre dreijährige Tochter von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Autofahrerin wollte einparken und beschleunigte plötzlich.

Sendling - Schwerer Verkehrsunfall in Sendling: Am Mittwochnachmittag wurden eine 33-Jährige und ihre vierjährige Tochter von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.

Wie die Feuerwehr berichtet, saßen Mutter und Kind gegen 16.30 Uhr auf einer Bank vor einem Geschäft in der Meindlstraße, als eine Autofahrerin plötzlich gegen die Bank krachte. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Passanten um die Verletzten.

Die Polizei gab wenig später weitere Details zum Unfall bekannt, auch die Ursache ist mittlerweile klar: So wollte die 38-jährige Autofahrerin eigentlich vor dem Geschäft einparken. Dabei beschleunigte sie jedoch plötzlich, fuhr über den Gehweg und erfasste Mutter und Tochter.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst übernahmen die Versorgung vor Ort, danach ging es zur weiteren Behandlung direkt weiter in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Auto sowie am Gebäude entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version des Artikels wurde geschrieben, dass das verletzte Mädchen drei Jahre alt ist. Das ist nicht korrekt, das Kind ist vier Jahre alt. Wir hatten uns dabei auf Angaben der Feuerwehr berufen. Der Fehler wurde entsprechend korrigiert.