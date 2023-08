Brand am Sendlinger Tor: Bekleidungsgeschäft steht in Flammen

Am Montagabend hat ein Bekleidungsgeschäft in der Isarvorstadt gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle bringen.

Am Sendlinger-Tor-Platz hat in der Montagnacht ein Bekleidungsgeschäft gebrannt.

Ludwigs-/Isarvorstadt - Am späten Montagabend hat es in einem Bekleidungsgeschäft am Sendlinger-Tor-Platz gebrannt. Die Flammen drohten, auf andere Stockwerke überzugehen, berichtet die Feuerwehr.

Feuer am Sendlinger-Tor-Platz: Flammen über den Dächern

Nachdem mehrere Personen den Notruf gewählt hatten, konnten die Feuerwehrleute die Flammen bereits auf dem Weg zum Einsatz über den Dächern sehen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Fenster des Geschäfts bereits zersprungen, weshalb sich das Feuer schnell auf das höherliegende Bürogebäude hätte ausweiten können.

Feuerwehreinsatz in der Isarvorstadt: Brand schnell unter Kontrolle

Die Einsatzkräfte waren erfolgreich: Bereits nach wenigen Minuten hatten die zwei Truppen der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Bewohner des Gebäudes hatten dieses zuvor selbstständig verlassen und waren deshalb nicht gefährdet. Nach den Löscharbeiten wurden alle verrauchten Räumlichkeiten mit Hochleistungslüftern belüftet und die geborstenen Fensterscheiben gesichert.

Mehr als 60 Einsatzkräfte im Einsatz

Im Einsatz waren insgesamt 65 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Der Schaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.