Wasserrohrbruch in Obersendling: Münchner Feuerwehr ist stundenlang im Einsatz

Die starken Regenfälle haben dafür gesorgt, dass in einem Wohnkomplex in der Boschetsrieder Straße das Wasser stand. Auch auf die Münchner Stadtwerke wartet noch jede Menge Arbeit.

Obersendling - Am Sonntagmorgen ist die Münchner Feuerwehr wegen einer geplatzten Hauptwasserleitung in der Boschetsrieder Straße zu einem fünfstündigen Einsatz ausgerückt. Wie die Feuerwehr berichtet, ist es in einem großen Wohnkomplex im Bereich des Hauswasseranschlusses zu einem Rohrbruch gekommen.

Im Gebäude war vor allem ein Technikraum mit der Elektroverteilung stark gefährdet. © Berufsfeuerwehr München

Der Hausmeister des Gebäudekomplexes hatte demnach die Feuerwehr informiert, weil bereits die Tiefgarage und Technikräume etwa 20 Zentimeter unter Wasser standen.

Wasserrohrbruch in Obersendling: Feuerwehr sperrt ab, auch Stadtwerke im Einsatz

Als die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle ankamen, war der Gehweg bereits stark unterspült. Um zu verhindern, dass Passanten womöglich einbrechen, sperrten sie den Bereich großräumig ab und verständigten die Stadtwerke. Weitere Einsatzkräfte mit Elektrosaugern und Pumpen wurden nachgefordert, dann konnte das Wasser in fünfstündiger Arbeit abgepumpt werden.

Zur Sicherung eines Fahrzeugs fuhren die Feuerwehrleute eine Duplexgarage nach oben, um das Wasser vom Fahrzeug fernzuhalten. Laut Feuerwehr müssen die Stadtwerke im Außenbereich den Gehweg und die Straße aufbaggern, um den Schaden an der Leitung zu reparieren.