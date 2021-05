Brand in Neuhausen macht Wohnung unbewohnbar

Ein Brand in Neuhausen hat in den frühen Morgenstunden des Montags eine Wohnung unbewohnbar gemacht. Einer der Bewohner ist in ein Krankenhaus gebracht worden.

31. Mai 2021 - 10:38 Uhr | AZ

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild