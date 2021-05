In Netz verfangen: Münchner Feuerwehr rettet kleine Krähe

Weil die Stelle mit Leitern nicht zugänglich war, ist ein Feuerwehrmann die letzten Meter an der Tanne entlang geklettert und befreite eine verletzte Krähe aus ihrer Notlage.

Die kleine Krähe hatte sich schwer verletzt in einem Netz in der Tanne verfangen. (Symbolbild)

Schwabing - Ein Mitglied der Höhenrettungsgruppe der Münchner Berufsfeuerwehr hat am Freitagabend eine verletzte Krähe aus einem Baum gerettet.

Kleine Krähe in Not: Anwohner alarmieren die Feuerwehr

"Manchmal reicht auch die längste Leiter der Feuerwehr nicht aus, um einen verletzten Vogel aus seiner Notlage zu befreien", meldete die Feuerwehr am Samstag zu ihrem nicht ganz alltäglichen Einsatz.

In der Kraepelinstraße bemerkten gegen 20.50 Uhr aufmerksame Anwohner den Jungvogel aus ihrer Wohnung im fünften

Obergeschoss und alarmierten die Feuerwehr.

Feuerwehr rettet kleine Krähe und übergibt sie der Vogelklinik

Die kleine Krähe hatte sich nach Angaben der Feuerwehr schwer verletzt in einem Netz verfangen. Da es sich um einen nicht

befahrbaren Bereich handelte, konnte die Drehleiter nicht zum Einsatz kommen. Auch eine vierteilige Steckleiter reichte nicht aus.

Also kletterte ein Feuerwehrmann die letzten Meter an der Tanne entlang und konnte dann den kleinen Piepmatz aus seiner Notlage befreien. Im Anschluss wurde die Krähe zunächst in einem Kleinalarmfahrzeug versorgt und dann zur weiteren Behandlung in die Obhut einer Vogelklinik übergeben.