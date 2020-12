Brand in Münchner Altenheim: Bewohnerin stirbt in ihrem Zimmer

Am Mittwochabend ist in einem Altenheim in Perlach ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand kam eine Bewohnerin ums Leben. Da mehrere Bewohner mit Corona infiziert sind, mussten die Rettungskräfte besondere Vorsicht walten lassen.

24. Dezember 2020 - 10:46 Uhr | AZ

Thomas Gaulke 5 Bei dem Feuer in einem Altenheim kam eine Bewohnerin ums Leben. Thomas Gaulke 5 Weil in dem Heim zahlreiche Bewohner mit Corona infiziert sind, mussten die Retter besondere Vorsicht walten lassen und Schutzkleidung tragen. Thomas Gaulke 5 Bei dem Brand kam eine Bewohnerin ums Leben. Thomas Gaulke 5 Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Thomas Gaulke 5 Der Brand war ein einem Appartement ausgebrochen.