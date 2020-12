Fußgänger (52) bei Crash auf die Fahrbahn geschleudert - Fahrer flüchtet!

Am Dienstagnachmittag hat ein bislang Unbekannter einen Fußgänger auf der Neuherbergstraße erfasst und anschließend Fahrerflucht begangen.

Der 52-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Klinikum gebracht. (Symbolbild)

Am Hart - Am Dienstag gegen 17.10 Uhr wurde ein Fußgänger beim Überqueren der Neuherbergstraße von einem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

52-Jähriger auf die Fahrbahn geschleudert

Wie die Polizei berichtet, trat der 52-Jährige hinter einem parkenden Wohnwagen auf die Straße, um zu seinem abgestellten Pkw zu gelangen. Dort wurde er von einem vermutlich grauen Auto frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrzeugführer hielt nicht an und fuhr weiter in die Hugo-Wolf-Straße. Das Unfallopfer musste aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden.

Der Flüchtige wird gesucht

Die Neuherbergstraße wurde während der Erstversorgung des verletzten Fußgängers und der Unfallaufnahme gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei dem zu melden.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zum unfallbeteiligten Fahrzeug mit Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-

3322, in Verbindung zu setzen.