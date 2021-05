Brand in München-Neuhausen: Wohnung unbewohnbar

Ein Brand in Neuhausen hat in den frühen Morgenstunden des Montags eine Wohnung unbewohnbar gemacht. Einer der Bewohner ist in ein Krankenhaus gebracht worden.

31. Mai 2021 - 10:38 Uhr | AZ

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild