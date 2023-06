Brand in frisch renovierter Münchner Wohnung – Polizei ermittelt

Bei dem nächtlichen Feuer in der Türkenstraße ist niemand verletzt worden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Als die Einsatzkräfte am Gebäude ankamen, riefen bereits zwei Personen aus der darüberliegenden Wohnung am Fenster um Hilfe. (Symbolbild)

Maxvorstadt - In einer gerade erst umgebauten Wohnung in der Türkenstraße ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen – es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr brachte zwei Menschen aus der darüberliegenden Wohnung mit einer Drehleiter in Sicherheit.

Mehrere Anrufer hatten gegen 2.45 Uhr Flammen und Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gemeldet, teilte die Feuerwehr weiter mit. Als die Einsatzkräfte am Gebäude ankamen, riefen bereits zwei Personen aus der darüberliegenden Wohnung am Fenster um Hilfe. Kurz darauf wurden beide von der Feuerwehr gerettet.

Feuer in gerade renovierter Wohnung: Rund 50.000 Euro Schaden

Der Rettungsdienst nahm sich der Geretteten an: Da sich in ihrer Wohnung aber kein Rauch befand und nur der Weg über den Treppenraum aufgrund des Rauchs nicht möglich war, blieben beide unverletzt.

Die Einsatzkräfte setzten an der Brandwohnung einen sogenannten Rauchschutzvorhang, um zu verhindern, dass das Treppenhaus weiter verraucht. Anschließend löschten sie das Feuer in der Wohnung. Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte das restliche Gebäude. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das gesamte Gebäude entraucht.

Wie es zum Brand in der leerstehenden Wohnung kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.