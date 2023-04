Bogenhausen: Uhren und Schmuck im Wert von 50.000 Euro erbeutet – Täter flüchtig

Das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen: In ein Mehrfamilienhaus in der Vollmannstraße ist eingebrochen worden, die Täter erbeuteten Schmuck und Uhren im Wert von 50.000 Euro.

Bogenhausen - Seit dem Diebstahl sind womöglich bereits rund vier Monate vergangen, doch die Eigentümer meldeten sich erst jetzt – die Polizei startet einen Zeugenaufruf zu dem Einbruch in das Mehrfamilienhaus in Bogenhausen.

Einbruch in Bogenhausen: Täter erbeuten zwei Tresore mit Schmuck und Uhren im Wert von 50.000 Euro

Ein unbekannter Täter habe sich im Tatzeitraum zwischen 21. Dezember 2022 (Mittwoch) und 15. April 2023 (Samstag) auf nicht geklärte Weise Zutritt verschafft und aus einem unverschlossenen Gemeinschaftskeller zwei unverbaute Tresore entwendet, teilte die Polizei weiter mit.

In den Tresoren befanden sich mehrere hochwertige Armbanduhren sowie diverser Schmuck im Wert von 50.000 Euro. Die beiden Tresore mit den Abmessungen von 50x50x40 Zentimetern bzw. 40x90x40 Zentimetern sind demnach etwa 50 Jahre alt.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Vollmannstraße in Bogenhausen etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 53, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.