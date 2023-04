Frau auf Bank im Alten Botanischen Garten vergewaltigt – Täter festgenommen

Der Täter konnte kurz nach der Tat festgenommen werden – über zehn Streifen der Münchner Polizei fahndeten nach ihm.

Maxvorstadt - In der Nacht auf Sonntag wurde eine Frau im Alten Botanischen Garten vergewaltigt. Wie die Polizei berichtet, waren mehrere Beamte im Rahmen ihrer Streife gegen 4.20 Uhr in der Grünanlage unterwegs, als sie sahen, wie sich ein Mann auf einer dortigen Bierbank an der 28-Jährige verging. Als der Täter die Polizisten bemerkte, flüchtete er.

Weit kam der Mann aber nicht, nach einer Fahndung mit über zehn Streifen konnten die Beamten den 27-Jährigen, der im Landkreis Weilheim-Schongau wohnt, festnehmen. Das 28-jährige Opfer mit Wohnsitz in München kam anschließend zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus – danach brachte sie die Polizei nach Hause.

27-Jähriger wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Die Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Der 27-Jährige wurde wegen der Vergewaltigung angezeigt. Noch im Laufe des Montags wird er dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.