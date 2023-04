Schwabing: Auto erfasst 67-Jährigen und verletzt ihn schwer

Beim Überqueren der Ungererstraße wird der Fußgänger vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Schwabing-Freimann - Bei einem Verkehrsunfall in Schwabing ist ein 67-Jähriger aus dem Kreis Kelheim schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann seinen Pkw am Samstag gegen 20.15 Uhr am Straßenrand geparkt und dann zu Fuß die Ungererstraße überqueren wollen.

Schwabing: Mann (67) beim Überqueren der Straße angefahren

Ein 18 Jahre alter Schüler aus München fuhr mit seinem BMW auf der Ungererstraße stadtauswärts. Er erfasste den Fußgänger. Der 67-jährige Betriebsschlosser wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann beidseitige Frakturen der Schultern und der Oberarme erlitten. Außerdem eine Fraktur des linken Unterschenkels und Riss- und Schnittverletzungen im Gesicht. Der 18-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei übernahm die Unfallaufnahme, dazu war auch eine Drohne im Einsatz. Die Ungererstraße blieb ab der Brandenburger Straße in Richtung stadtauswärts für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.