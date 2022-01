Bogenhausen: Mann (30) kracht mit E-Klasse in Baum

Ein 30-Jähriger hat am Sonntagmorgen am Effnerplatz mit seinem Mercedes einen Unfall gebaut. Sein Beifahrer und er wurden leicht verletzt - für den beteiligten Baum endete der Aufprall schlimmer.

Der Unfallort am Effnerplatz.

Bogenhausen - Krachendes Ende einer Spritztour: Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr ist ein 30-jähriger mit seiner Mercedes E-Klasse am Effnerplatz in einen Baum gekracht. Das berichtet die Feuerwehr.

Unfall am Effnerplatz: Auto- und Tramverkehr eingeschränkt

Der Fahrer und sein Beifahrer (33) erlitten laut Feuerwehr nur leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Baum knickte durch den Aufprall um und fiel in die Oberleitung der Tramspur. Nachdem ein Techniker der MVG die Stromleitung kurzgeschlossen hatte, stutzten Einsatzkräfte der Feuerwehr den lädierten Baum so weit, dass die Oberleitung wieder frei lag.

Auto- und Tramverkehr waren für etwa eine Stunde eingeschränkt.