Überfall auf Autohaus in Neuhausen: Mann bedroht Angestellte mit Messer

Ein 25-jähriger Münchner hat am Dienstag versucht, ein Fahrzeug in einem Neuhauser Autohaus zu stehlen. Um an die Schlüssel des Pkw zu kommen, bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer.

30. Januar 2022 - 12:26 Uhr | AZ

Ein Mann hat die Angestellte eines Münchner Autohauses mit einem Butterfly-Messer bedroht. (Symbolbild) © IMAGO / Panthermedia