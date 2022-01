Illegale Party in Schwabing: 150 Feiernde verstoßen gegen Corona-Auflagen

Am Wochenende ist die Münchner Polizei zu einer illegalen Party in einer Schwabinger Gaststätte gerufen worden. Etwa 150 Personen feierten ohne Abstand und Masken.

Schwabing-Freimann - Gleich 150 Feiernde fanden Polizisten am Samstagabend im Nebenraum einer Gaststätte in der Feilitzschstraße vor.

Laut Zeugen feierten in einer Gaststätte in der Feilitzschstraße viele Gäste ohne Abstand und Masken. Vor Ort trafen die Beamten etwa 150 Gäste in einem Nebenraum der Lokalität an. Dort wurden die geltenden Infektionsschutzvorschriften nicht eingehalten.

Polizei löst Feier mit 150 Gästen in Schwabing auf

Die illegale Party wurde durch die Polizei beendet und die Personen mussten die Örtlichkeit verlassen. Gegen einzelne Gäste wurden Platzverweise ausgesprochen. Vor Ort wurde außerdem bekannt, dass die Impfnachweise der Feiernden nicht kontrolliert wurden.

Gegen die für den Betrieb verantwortlichen Münchner wurde Anzeige wegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.