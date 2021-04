Bis zu 5.000 Euro Strafe: Illegale Prostitution in Pension

Immer häufiger kommt es wegen Corona in Pensionen oder Hotelzimmern zu illegaler Prostitution. So auch am Montag in Neuhausen.

28. April 2021 - 13:17 Uhr | AZ

Die Dame bot ihre Dienste in einem Zimmer der Pension an. (Symbolbild) © dpa/Symbolbild