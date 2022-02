Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Obergiesing

Am Samstagnachmittag hat ein bisher unbekannter Täter eine Tankstelle an der Martin-Luther-Straße überfallen. Alle Fahndungen der Polizei waren bisher erfolglos.

Am Samstagnachmittag hat ein bisher unbekannter Mann eine Tankstelle in der Martin-Luther-Straße ausgeraubt. (Symbolbild)

Obergiesing - Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, im Gegenteil: In München wurden dieses Jahr schon mehrfach Tankstellen überfallen. Am Samstagnachmittag folgte die nächste Tat: Ein Unbekannter hat eine Tankstelle an der Martin-Luther-Straße überfallen.

Die Beute: Mehrere Hundert Euro und Zigaretten

Wie die Polizei mitteilt, habe der maskierte Täter gegen 17 Uhr die kundenleere Tankstelle betreten. Anschließend habe er die Herausgabe von Bargeld gefordert und die beiden Mitarbeiter im Kassenbereich mit einer Schusswaffe bedroht. Nach der Aushändigung mehrerer Hundert Euro und von Zigaretten in einer Plastiktüte sei der Täter dann zu Fuß geflüchtet.

Die alarmierten Beamten führten am Tatort umfangreiche Spuren- und Beweissicherungsmaßnamen durch und nahmen noch vor Ort die Ermittlungen auf. Dabei werden insbesondere mögliche Zusammenhänge mit bereits zurückliegenden Taten überprüft.

Tankstellenüberfall in Giesing: Polizei bittet um Mithilfe

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Einsatzstreifen und eines Polizeihubschraubers konnte der flüchtige Täter bisher allerdings nicht gefunden werden. Die Polizei bittet deshalb mögliche Zeugen um ihre Mithilfe.

Wem zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich Martin-Luther-Straße, Silberhornstraße, Tegernseer Landstraße, Zehentbauernstraße, Weinbauernstraße und Bergstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, solle sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21 (Tel. 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Täterbeschreibung der Polizei

Zu diesem Fall veröffentlichte die Polizei auch eine Täterbeschreibung: Demnach war der Unbekannte etwa 1,85 Meter groß, zwischen 25 und 28 Jahre alt und mit kräftiger Statur. Zudem soll er einen hellgrauen Pullover, eine hellgraue Jogginghose, sowie weiße Turnschuhe getragen haben. Hinzu kommen eine schwarze Mütze, graue Handschuhe, eine dunkelgraue Mund-Nasen-Bedeckung und eine silberne Schusswaffe.