Schon wieder! Tankstelle ausgeraubt, Täter flüchtig

Auffällig oft schlagen Täter seit Beginn des Jahres zu. Das Muster ist immer ähnlich.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag raubte ein Mann eine Tankstelle in der Hochstraße aus. (Symbolbild)

Au - Sicher ist es nicht, dass es die gleichen Räuber sind, erklärt ein Polizeisprecher. Aber: Vieles deutet darauf hin.

Denn schon wieder wurde in München eine Tankstelle ausgeraubt, das achte Mal seit Beginn des Jahres. Die Täter gehen dabei immer ähnlich vor. So auch Samstagnacht.

Geld und Zigaretten waren die Beute

Gegen 23.20 Uhr betrat ein maskierter Mann eine Tankstelle in der Hochstraße in der Au und ging auf den Kassierer zu. Er zeigte einen Revolver in seinem Hosenbund und forderte Geld. Der Mitarbeiter übergab ihm eine Tüte mit ein paar Hundert Euro und Zigaretten. Danach floh der Mann, die Fahndung blieb erfolglos.

Gesucht wird: Ein Mann, 20 bis 25 Jahre alt, 185 cm groß, mit ausländischem Akzent, bekleidet mit roter Jogginghose, weißem Pulli mit schwarzen Rauten und Handschuhen.

Hinweise an: 089 / 2910-0.