Mit Pistole bedroht: Raubüberfall auf Tankstelle

In Nymphenburg hat ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag mit einer Pistole eine Tankstelle ausgeraubt. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Mann raubte eine Tankstelle in Nymphenburg aus. (Symbolbild)

Nymphenburg - Am Mittwochnachmittag hat ein unbekannter Mann die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Nymphenburg mit einer Pistole bedroht und mehrere hundert Euro geraubt. Anschließend flüchtete er in Richtung Rotkreuzplatz. Das berichtet die Polizei.

Sofortige Fahndung ohne Erfolg: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen mit mehr als zehn Streifenwagen ein, allerdings blieben diese ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizei und bittet um Hinweise von Zeugen.

Der Täter ist Mitte 20, rund 1,80 Meter groß, schlank und hellhäutig. Er sprach laut Polizei Deutsch ohne Akzent und war bekleidet mit dunkler Jogginghose, dunkler Puma-Jacke, schwarz-grau-roter-Mütze;

maskiert mit einer FFP-2-Maske; bewaffnet mit dunkler Faustfeuerwaffe