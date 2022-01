Berg am Laim: Antisemitische Parolen und Nazi-Symbole auf geparktem Auto angebracht

Der kriminalpolizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Täter sind unbekannt.

Berg am Laim - Vergangene Woche haben ein oder mehrere unbekannte Täter verschiedene antisemitische Parolen und nationalsozialistische Symbole auf einem Auto angebracht.

Wie die Polizei berichtet, stellte ein 32-Jähriger am vergangenen Freitag gegen 16 Uhr sein Auto im Bereich der Ampfingstraße / Berg-am-Laim-Straße in der Nähe seiner Wohnung ab.

München: Polizei sucht Zeugen

Als er am nächsten Morgen gegen 9.50 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, sah er die Parolen, die offenbar in die Eisschicht des Autos eingebracht worden waren.

Der Mann verständigte die Polizei, die am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchführte. Der kriminalpolizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen unter anderem wegen Volksverhetzung aufgenommen.

Zeugenaufruf: Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ampfingstraße / Berg-am-Laim-Straße / Innsbrucker Ring / Leuchtenbergring oder in deren näheren Umgebung aufgefallen? Wer hat im angegebenen Zeitraum in diesem

Bereich Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.