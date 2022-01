Unter Tram eingeklemmt: Münchner Feuerwehr befreit Hund

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Samstagnachmittag auf der Arnulfstraße einen Hund gerettet, der unter eine Tram geraten war.

Ludwigsvorstadt - Bange Stunden für einen Hundebesitzer in der Ludwigsvorstadt. Sein Hund "Goofy" war am späten Samstagnachmittag von einer Tram erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Das berichtet die Feuerwehr am Sonntag.

Feuerwehreinsatz auf der Arnulfstraße: Hund unter Tram befreit

Wie auch bei der Rettung von Menschen hoben die Einsatzkräfte die Tram mit zwei Hebekissen an und konnten so den Hund befreien. Goofys Besitzer wurde während der Befreiungsaktion vom Rettungsdienst betreut, er hatte sich beim Versuch, seinem Hund selbst zu helfen, leicht verletzt. Auch ein Passant, der Goofy und seinem Besitzer helfen wollte, erlitt eine Bisswunde und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Wieder vereint wurden Hund und Besitzer in eine Tierklinik gebracht.