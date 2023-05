Berg am Laim: 18-Jähriger von Tram erfasst und schwer verletzt

Ein 18-Jähriger wurde am Mittwoch von einer Straßenbahn erfasst. Obwohl der Trambahn-Fahrer sofort eine Gefahrenbremsung durchführte, konnte der Zusammenprall nicht verhindert werden. Offenbar war der junge Manndurch sein Handy abgelenkt.

Berg am Laim - Am Mittwoch, 17. Mai, wurde eine Person in Berg am Laim von einer Tram erfasst. Gegen 16 Uhr wollte ein 18-Jähriger die Berg-am-Laim-Straße auf Höhe der Hausnummer 77 überqueren.

Bei der Stelle handelte es sich nicht um einen gekennzeichneten Fußgängerübergang. Der junge Mann war nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Handy beschäftigt und achtete daher weder auf den Schienen- noch auf den Fahrzeugverkehr.

Straßenbahnfahrer kann Zusammenstoß nicht verhindern

Der 18-Jährige betrat den Hochgleisbereich der Tram. Der 32-jährige Straßenbahnfahrer, der zu diesem Zeitpunkt auf der Berg-am-Laim-Straße stadtauswärts fuhr, führte sofort eine Gefahrenbremsung durch. Der Zusammenstoß, bei dem der junge Mann schwer verletzt wurde, konnte allerdings nicht mehr verhindert werden.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Münchner Klinikum gebracht. Die Straßenbahn wurde leicht beschädigt.