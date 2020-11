Berauscht und aggressiv: 21-Jähriger verletzt mehrere Polizisten

Ein 21-jähriger Mann hat am Montag für einen größeren Polizeieinsatz in der Altstadt gesorgt. Am Ende landete er in Untersuchungshaft.

17. November 2020 - 11:50 Uhr | AZ

Streifenwagen am Stachus: Hier ereignete sich der Vorfall. (Archivbild) © imago/Alexander Pohl