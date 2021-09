Bedroht und geschlagen: Unbekannter vergeht sich an 64-Jähriger

In der Nähe des Ostbahnhofs hat ein bislang unbekannter Mann eine 64-Jährige geschlagen, anschließend verging er sich an ihr. Der Grund: Die Frau wollte keinen Sex mit ihm. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Am Ostbahnhof sind die beiden ins Gespräch gekommen, danach kam es zum Übergriff. (Archivbild)

Berg am Laim - Die Polizei ermittelt in einem besonders schweren Fall von sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung. Jetzt haben die Ermittler auch einen Zeugenaufruf gestartet.

Am vergangenen Montagabend, gegen 22 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Mann eine 64-Jährige am Ostbahnhof an. Worum es dabei genau ging, ist aktuell noch unklar. Fest steht jedenfalls, dass beide nach dem Gespräch gemeinsam zu einer nahegelegenen Baustelle gingen.

Bedroht, geschlagen und sexuell genötigt

Laut Polizei forderte der Unbekannte die Frau dann zu sexuellen Handlungen auf, die 64-Jährige lehnte jedoch ab und weigerte sich. Daraufhin bedrohte er sie und schlug anschließend mehrfach auf sie ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand verging er sich danach an ihr, nahm sexuelle Handlungen an ihr vor.

Ein 37-jähriger Passant fand die völlig hilflose Frau später, da war der Unbekannte aber bereits verschwunden. Der Passant alarmierte die Polizei, die eingeleitete Fahndung verlief jedoch erfolglos. Die Frau wurde durch den Übergriff verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Täterbeschreibung der Polizei

Der Täter war laut Polizei etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und schlank. Er sprach hochdeutsch und hatte die Haare "rechtsseitig kurz geschnitten", der Scheitel war nach links gekämmt. Zur Tatzeit hatte er einen dunkelblauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke mit dem Aufdruck "CK" an, dazu trug er eine Jeans und dunkle Adidas-Schuhe mit drei weißen Streifen. Außerdem trug er eine Halskette mit einem Kreuz und hatte einen blauen Deuter-Rucksack dabei.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Haager Straße/Grafinger Straße/ Friedenstraße oder Ostbahnhof zwischen 22:00 Uhr und 23:25 Uhr, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.