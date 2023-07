Balkongitter gelöst: 8-Jähriger stürzt in die Tiefe

Beim Spielen auf dem Balkon ist am Freitag ein 8-Jähriger zwei Stockwerke in die Tiefe gefallen.

Ramersdorf-Perlach - Am Freitagmorgen ist in der Bad-Schachener-Straße in Ramersdorf ein 8-Jähriger beim Spielen auf seinem Balkon in die Tiefe gefallen. Wie die Münchner Feuerwehr mitteilt, habe sich das Geländer des französischen Balkons aus der Verankerung gelöst.

8-Jähriger stürzt von Balkon: Passant alarmiert die Feuerwehr

Der Junge stürzte mitsamt Balkongeländer zwei Stockwerke in die Tiefe. Ein vorbeigehender Passant beobachtete den Unfall und rief sofort die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie das Kind auf dem Gras liegen. Es war ansprechbar und konnte sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden dann erstaunlicherweise nur leichte Verletzungen festgestellt.

Nach Unfall auf Balkon: Die Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt jetzt, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Solche Unfälle hat es in der Vergangenheit immer wieder mal gegeben. Oft gehen sie nicht so glimpflich aus wie in diesem Fall. Erst vor einigen Jahren fiel in Ramersdorf ein 35-Jähriger von einem Balkon ähnlicher Bauart und erlitt dabei Lebensgefährliche Verletzungen.