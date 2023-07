Unfallflucht in Ramersdorf: Zwei verletzte Fußgänger nach Zusammenstoß

Nach dem Zusammenstoß zweier Pkw sind in Ramersdorf zwei Fußgänger verletzt worden. Einer der beiden Autofahrer flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem Unfall in der Bad-Schachener-Straße startete die Polizei einen Zeugenaufruf. (Symbolbild)

Ramersdorf - Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen: Nach dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bad-Schachener-Straße sind zwei Fußgänger verletzt worden.

Zusammenstoß in Ramersdorf: Beteiligter Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Wie die Polizei berichtet, war ein 32-jähriger Münchner am Sonntag gegen 13.20 Uhr mit seinem Geely auf der Bad-Schachener-Straße stadteinwärts unterwegs, wollte die Kreuzung zur Aschheimer Straße geradeaus überqueren und kollidierte dabei mit einem anderen Fahrzeug.

Nach ersten Ermittlungen erwischte der bislang unbekannte Fahrer des zweiten Autos beim Zusammenstoß mit der rechten Pkw-Seite die vordere linke Seite des Geely. Nach der Kollision krachte der 32-Jährige mit dem Auto in ein mobiles Baustellenschild, das dann auf dem Gehweg einen 76-jährigen Fußgänger traf.

Unfallflucht in Ramersdorf: Polizei sucht Zeugen

Der Mann stürzte und riss im Fallen seine gleichaltrige Partnerin mit um. Die beiden haben sich dabei verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Der Pkw wurde weiter nach links abgelenkt und fuhr in der Anzinger Straße gegen ein weiteres Verkehrszeichen. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete den Angaben zufolge unerkannt über die Melusinenstraße stadtauswärts, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Den Schaden am Pkw und an den Verkehrszeichen beziffert die Polizei mit mehreren Tausend Euro.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen kann, meldet sich bitte beim Unfallkommando (Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon 089/6216-3322).