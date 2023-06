Amazon-Fahrer missbraucht 14-Jährige im Aufzug – jetzt sitzt er im Knast

Der 22-Jährige steigt mit der Schülerin in den Lift eines Mietshauses und wird dort zudringlich. Jetzt sitzt der Paketbote in der JVA Stadelheim.

Ramersdorf - Höflich hielt die Schülerin dem Kurierfahrer des Online-Lieferdienstes Amazon am Montagnachmittag die Eingangstüre zu dem Wohnblock in Ramersdorf auf, in dem sie mit ihrer Mutter wohnt.

Auf der Fahrt hoch in den achten Stock wurde der Mann plötzlich zudringlich und begrapschte sie. Die 14-Jährige war dem Kurierfahrer in der engen Kabine völlig ausgeliefert. Erst machte der 22-Jährige ihr Komplimente, wie hübsch sie sei. Dann, so berichtete am Donnerstag ein Polizeisprecher, berührte er die Schülerin an ihren Brüsten. Er fasste ihr ins Gesicht, drehte ihren Kopf zu ihm und versuchte, sie anschließend zu küssen.

Die Schülerin wehrte sich mit aller Kraft gegen die sexuellen Übergriffe. Als sich die Tür der Liftkabine endlich wieder öffnete, rannte die 14-Jährige sofort weg. Zuhause erzählte das Mädchen ihrer Mutter, was sie soeben erlebt hatte. Der 22-jährige Kurier fuhr zwischenzeitlich mit dem Lift wieder ins Erdgeschoss. Er ging zu seinem Transporter und setzte seine Liefertour an diesem Tag fort, als sei nie etwas vorgefallen.

14-Jährige missbraucht: Mann sitzt jetzt in Stadelheim

Die 14-Jährige und ihre Mutter fuhren zur PI 24 (Perlach) und erstatteten Anzeige gegen den 22-Jährigen. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung des Mädchens gelang es der Polizei, innerhalb kurzer Zeit einen Verdächtigen zu identifizieren. Ermittler fuhren am Dienstag in das Amazon-Verteilerzentrum. Dort wurde der 22-Jährige von den Beamten festgenommen. Er ist bei der Polizei bisher nicht aktenkundig.

Ein Ermittlungsrichter erließ inzwischen Haftbefehl gegen den Mann. Jetzt sitzt der mutmaßliche Sexualstraftäter in der JVA in Stadelheim. Die 14-Jährige blieb nach Polizeiangaben zumindest körperlich unversehrt. Das Kommissariat K15, zuständig für Sexualdelikte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.