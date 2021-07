Autofahrer-Streit eskaliert: Mann schlägt Kontrahenten durchs Fenster

Zwischen zwei Autofahrern ist es in Schwabing zu einem Streit gekommen, der mit Körperverletzung und Anzeigen endete.

Schwabing - Auf der Leopoldstraße haben sich am Dienstagmittag zwei Autofahrer so sehr gestritten, dass beide am Ende mit einer Anzeige nach Hause gingen.

Am Dienstag gegen 12 Uhr fuhr ein 60-Jähriger in seinem Mercedes auf der Bonner Straße in nördliche Richtung. Das berichtet die Polizei. Als er an einer roten Ampel hielt, stoppte hinter ihm ein VW, an dessen Steuer ein 62-Jähriger saß. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Mercedes-Fahrer nicht los, als die Ampel auf Grün schaltete, sodass der Münchner hupte.

Streit in Schwabing: Mercedes-Fahrer schlägt zu

Der 62-Jährige stieg daraufhin aus und stellte den Mann zur Rede. Es kam zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, in Folge derer der VW-Fahrer einfach losfuhr und dabei den Außenspiegel des Mercedes sowie dessen Fahrer leicht touchierte. Der Mann stürzte zu Boden.

Ohne stehen zu bleiben, fuhr der 60-Jährige weiter in Richtung Parzivalstraße. Sein Kontrahent nahm die Verfolgung auf und konnte nach kurzer Zeit auf der Leopoldstraße zu ihm aufschließen. Er parkte sein Auto vor dem VW, ging auf den anderen Mann zu und schlug ihm durch das geöffnete Seitenfenster mehrmals ins Gesicht.

Anzeigen für beide Autofahrer

Ein Passant und ein Beamter der Polizei griffen ein und konnten die Streithähne auseinanderhalten, die beide leicht verletzt wurden und vor Ort behandelt werden mussten.

Der 62-Jährige erhielt eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Der Mercedes-Fahrer wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.