Au: Gurkenglas auf Kinder geworfen, Polizei München sucht Zeugen

Ein Unbekannter wirft vom Balkon ein Gurkenglas auf spielende Kinder, und das nicht zum ersten Mal. Die Polizei sucht nun Zeugen.

München - Mit einem Gurkenglas hat ein Unbekannter am Sonntag nach spielenden Kindern geworfen — und das wohl bereits mehrfach!

Das Glas wurde aus einer Wohnung nach den Kindern geworfen

Am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, spielten zwei Kinder (sechs und sieben Jahre alt) vor ihrem Wohnhaus in der Welfenstraße. Der Bereich dort ist sogar als Spielstraße gekennzeichnet. Plötzlich flog das Gurkenglas an den Kleinen vorbei und zersprang direkt neben ihnen.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, es war nicht der erste Fall dieser Art: Bereits am Dienstag, dem 18.05., war es zu einem ähnlichen Glaswurf durch einen unbekannten Täter aus einer umliegenden Wohnung gekommen.

Im Umfeld der Wohnanlage wurden Zeugenbefragungen durchgeführt, ein schriftlicher Zeugenaufruf wurde angebracht, doch den Kinderhasser fand die Polizei nicht. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wohnanlage Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht, die zur Aufklärung führen können? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.