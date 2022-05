Attacke in der Nachtgalerie: Münchner Polizei sucht Messerstecher

Gewalt-Exzess in der Nachtgalerie: Im vergangenen März hat ein bislang unbekannter Mann einem 20-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach ihm.

Laim - Die Kripo sucht diesen Mann per Öffentlichkeitsfahndung. Er soll einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck in der Nachtgalerie niedergestochen haben. Die Männer hielten sich zusammen mit anderen Gästen am 13. März gegen 4.30 Uhr im Raucherbereich des Clubs auf. Dabei kam es laut Polizei zwischen zwei Gruppen zum Streit.

Ein Mann soll dabei den 20-Jährigen in den Schwitzkasten genommen haben, ein zweiter Täter soll dann mit einem Messer zugestochen haben.

Die Polizei sucht diesen Mann wegen einer Messerstecherei am 13. März vor der Nachtgalerie. © Polizei München

Das Opfer erlitt eine Wunde am Oberkörper. Die Angreifer entkamen unerkannt. Der 20-Jährige wurde vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzung stellte sich als oberflächliche Stichwunde heraus. Der Mann wurde ambulant behandelt.

Täterbeschreibung der Münchner Polizei

Nun sucht die Polizei nach dem Mann, der zugestochen haben soll. Zum Zeitpunkt der Tat hatte einer blaue Jeans, weiße Sneaker sowie ein dunkelgrünes T-Shirt mit schwarzen Streifen an den Schultern an. Auffällig: Seine Brille sowie seine Tätowierungen am rechten Arm.

Polizei sucht nach Zeugen

Personen, die den gesuchten Verdächtigen auf dem Fahndungsfoto kennen, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei, beim ermittelnden Kommissariat K 25 (Tel. 29100), zu melden.