Schwerer Unfall auf A8: Tesla und Sprinter krachen ineinander

Fünf Mitarbeiter der Münchner Feuerwehr waren am Montagmorgen im Berufsverkehr auf der A8 unterwegs, als sich ein schwerer Unfall ereignete.

Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in Begleitung eines Notarztteams in den Schockraum einer Münchner Klinik. (Symbolbild)

Sauerlach - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 haben am Morgen mehrere Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr auf ihrem Weg zur Arbeit Erste Hilfe geleistet.

Sprinter und Tesla verunglücken auf der A8: Ein Verletzter

Gegen 6 Uhr waren die Mitarbeiter der Branddirektion wie viele andere Menschen im Berufsverkehr unterwegs - und gleich zur Stelle, als auf der A8 in Richtung München kurz vor der Anschlussstelle Sauerlach zwei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt waren.

Gleich fünf Feuerwehrleute trafen an der Unfallstelle ein, verschafften sich schnell einen Überblick über die Lage und teilten untereinander die nötigen Ersthelfermaßnahmen auf.

Auf dem Weg zur Arbeit: Fünf Feuerwehrleute als Ersthelfer im Einsatz

Zwei Kollegen versorgten einen in seinem Unfallwagen eingeklemmten Mann - die nötige medizinische Ausrüstung hatte einer von ihnen dabei.

Zwei weitere Ersthelfer sicherten die Unfallstelle, und Retter Nummer fünf betreute die drei Insassen eines Sprinters, der ebenfalls am Unfall beteiligt war.

Unfall auf der A8: Verletzter Mann in seinem Tesla eingeklemmt

Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, wiesen die Feuerwehrleute sie in die Einsatzsituation ein und unterstützten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hofolding, Otterfing und Holzkirchen noch einige Zeit.

Der in seinem Tesla eingeklemmte 56-Jährige wurde mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Wagen befreit, und der Rettungsdienst brachte den Mann in Begleitung eines Notarztteams in den Schockraum einer Münchner Klinik.