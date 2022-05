S-Bahn in Herrsching: Betrunkener attackiert Paar und Zugführer mit Flasche

Gefährliche Körperverletzung in der S-Bahn: Ein 21-Jähriger hat am Samstagabend mit einer Flasche auf ein Pärchen eingeschlagen, dem Zugführer verpasste er Faustschläge.

Der Vorfall hat sich in einer S-Bahn in Herrsching ereignet. (Archivbild)

Herrsching - Ein betrunkener 21-Jähriger hat am Samstagabend mehrere Personen in einer S-Bahn in Herrsching (Lkr. Starnberg) verletzt – unter anderem mit einer Flasche.

Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge stieg eine 41-Jährige am Bahnhof in Herrsching in die S-Bahn, wo sie sofort von einer Personengruppe umkreist, belästigt und geschlagen wurde. Ihr Lebensgefährte kam dazu, um zu helfen – dabei soll der 21-jährige Somalier dem Mann mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben.

Zugführer bekommt mehrere Faustschläge ab

Der 43-jährige Zugführer bekam den Vorfall mit und eilte dem Paar zu Hilfe. Auch er wurde vom 21-Jährigen attackiert, der Täter schlug ihm mehrmals mit der Faust in Richtung Kopf.

Das Paar aus Gilching verließ daraufhin wieder die Bahn, der 21-Jährige folgte ihnen jedoch und schlug weiter auf sie ein. Die anderen Personen der Gruppe verließen den Bahnhof noch vor dem Eintreffen der Bundespolizei – die Fahndung nach ihnen verlief erfolglos.

Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Beamten konnten den 21-Jährigen vorläufig festnehmen. Der Schläger hatte rund 2,4 Promille, am Sonntag wird er dem Haftrichter vorgeführt. Die drei Opfer erlitten Platzwunden und Hämatome, alle konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Die Bundespolizei führt nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Dafür werden auch die Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn ausgewertet.

