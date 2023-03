Attacke am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz: Mann schubst Fremden fast ins Gleis

Am Sonntagmorgen ist es an der U-Bahnhaltestelle Karl-Preis-Platz zu einer Horror-Attacke gekommen. Ein 30-Jähriger wäre dabei beinahe von einer U-Bahn erfasst worden.

Ramersdorf - Offenbar völlig grundlos ist am Sonntag gegen 9.15 Uhr ein Münchner (26) auf einen Fremden am Bahnsteig in der U-Bahnstation Karl-Preis-Platz losgegangen.

Nach Polizeiangaben schlug der 26-Jährige den 30-Jährigen zunächst und schubste ihn dann so stark, dass der in München lebende Chinese stürzte. "Das Opfer kam knapp vor der Bahnsteigkante zum Liegen", sagte Polizeisprecher Werner Kraus. Der Lokführer einer einfahrenden U-Bahn konnte gerade noch eine Notbremsung einleiten. Der 30-Jährige wurde nicht vom Zug erfasst. Allerdings erlitt er durch den Sturz Verletzungen.

Der Angreifer rannte aus dem U-Bahnhof, wurde jedoch wenig später von Polizisten am Karl-Preis-Platz festgenommen. Der 26-Jährige ist wegen Körperverletzung, Drogen- und Eigentumsdelikten polizeibekannt.

Polizei: Keine Hinweise auf rassistisches Motiv

Das Motiv für die Attacke am Sonntagmorgen ist noch unklar. Beide Männer kannten sich laut Polizei nicht. Momentan werden die Aufnahmen der Überwachungskameras am Bahnsteig ausgewertet. Offenbar fühlte sich der Angreifer durch die bloße Anwesenheit des 30-Jährigen gestört. Hinweise auf ein rassistisches Motiv gebe es derzeit nicht, so die Polizei.

Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.