München-Giesing: Ein Schwerverletzter nach Zusammenstoß auf Kreuzung

Im Kreuzungsbereich zur Schwanseestraße sind am Sonntag zwei Autos zusammengestoßen, ein 30-jähriger Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Giesing - Bei einem Verkehrsunfall auf der Ständlerstraße ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 30-Jähriger gegen 16.30 Uhr in seinem Audi stadteinwärts unterwegs, als ihm ein 34-Jähriger mit einem BMW entgegenkam. An der Kreuzung zur Schwanseestraße wollte der Mann mit Wohnsitz in Ulm nach den ersten Ermittlungen nach links in die Schwanseestraße abbiegen und kollidierte dabei mit dem BMW.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der BMW des in München wohnenden 34-Jährigen gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Lkw geschleudert. Der BMW-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt.

Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. © Thomas Gaulke

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Münchner Berufsfeuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die komplette Fahrbahn musste zusätzlich mit einem Spezialfahrzeug einer Reinigungsfirma gereinigt werden. Die Ständlerstraße war in Richtung stadtauswärts für drei Stunden nur einspurig befahrbar, die Verkehrsbeeinträchtigungen hielten sich in Grenzen. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.