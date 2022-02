Anwohner bangen um Derzbachhof: Ist das denkmalgerecht?

Das älteste Bauernhaus der Stadt wird saniert. Die Anwohner bangen um den Derzbachhof.

München - Anwohner befürchten, dass das Dorfkernensemble von Forstenried für immer geschädigt ist. Bürger hatten sich dafür eingesetzt, dass das Baudenkmal von 1751 original erhalten bleibt.

Eine Beobachterin der Baustelle am Derzbachhof hat der AZ nun dieses aktuelle Foto gemailt: Es zeigt Glasfenster an der Bauernhaus-Baustelle, an einer Seitenwand, die davor aus Holz bestand.

Alle Planungen sind mit dem Denkmalschutz vereinbar

Bauherr Euroboden aus München gibt dazu folgende Auskunft: "Von Anfang an geplant und von der Denkmalschutzbehörde genehmigt, wurde im Altbau im Bereich des ehemaligen Heustadels zur natürlichen Belichtung der Wohnungen an der Nord- und Südfassade jeweils eine Fensterfront eingesetzt.

Davor werden Holzlamellen gesetzt, sodass die Glasfronten im fertigen Zustand kaum mehr wahrnehmbar sein werden", erklärt Inga Krumme von der Euroboden-Pressestelle.

Flair von Stadt und Land sollen spürbar sein

Unter dem Slogan "Neues Wohnen im Alten Hof" entstehen bis Juni 17 Eigentumswohnungen in der Tenne - und in modernen Nebengebäuden aus Holz. Die Atmosphäre von Stadt und Land soll so spürbar werden: Die Elemente Holz, Beton und Licht stehen im Zentrum.