Teilabriss am ehemaligen Paulaner-Gelände: Kita statt Bier am Auer Mühlbach

Abriss? Nein. Aber an der Braumeistervilla am Ex-Paulanergelände an der Ohlmüllerstraße wird heftig gewerkelt. Die AZ erklärt, was hier passiert.

04. Februar 2022 - 10:06 Uhr | Myriam Siegert

Blick auf die Braumeistervilla Mitte Januar. Das Dach ist runter, die Mauern und Zwischendecken sind teilweise abgetragen. © privat

München - "Reißen sie die alte Villa jetzt doch ab?", das fragten sich viele Anwohner aus der Au beim Blick auf das ehemalige Paulanergelände zwischen Falkenstraße und Ohlmüllerstraße. Alte Braumeistervilla: Umbau statt Abriss Die alte Villa, die sogenannte Braumeistervilla, ist eines der wenigen Überbleibsel des Vorher-Zustandes auf dem Neubau-Areal am Auer Mühlbach, wo einst Paulaner braute. Im Zuge der Neubebauung, so hieß es immer, solle darin eine Kita entstehen, doch zuletzt sah das ganz anders aus. Das alte Gemäuer stand monatelang ohne Dach da, zuletzt nagten Bagger an den Außenwänden. Kein Wunder also, dass der Eindruck entstand, dass die Villa nun doch weichen soll. Anfang Oktober war das Dach noch drauf. © privat Die Bayerische Hausbau jedoch, die die ehemaligen Brauereiflächen entwickelt, gibt Entwarnung - und erklärt die genaueren Pläne. Die Braumeistervilla, so heißt es auf AZ-Anfrage, werde umgebaut und erweitert. Nach wie vor wird dort eine Kindertagesstätte für die Stadt München entstehen, mit 111 Betreuungsplätzen verteilt auf je drei Krippen- und Kindergartengruppen. Um die dafür notwendige Fläche unterzubringen wird das Bestandsgebäude mit einem Neubau verknüpft. Der Grundriss der Kita, rechts der Auer Mühlbach. © Kalckhoff Benoit Braumeistervilla: Neues Innenleben, alte Fassade Das Innenleben der Braumeistervilla wird nach funktionalen Vorgaben des Bildungsreferats von Steidle Architekten vollständig neu gestaltet. Dabei werden etwa auch die Raumhöhen angepasst. Die Bayerische Hausbau betont, die Braumeistervilla stehe nicht unter Denkmalschutz, "nichtsdestotrotz werden sämtliche Anstrengungen unternommen, um den Erhalt der äußeren Anmutung des Gebäudes weitestgehend zu gewährleisten. So blieben beispielsweise die Rückwand des Gebäudes, Teile der Außenflächen und der integrierte Erker bestehen. "Das Dach, das im Rahmen der Arbeiten sukzessive zurückgebaut wurde, wird als Spitzdach mit einer roten Ziegelbedeckung originalgetreu - jedoch nach den aktuellen technischen Anforderungen - wiederaufgebaut." Freianlagen und Spielmöglichkeiten rund um die Villa Der Neubau wiederum fügt sich an der Fassadenfront in das Bestandsgebäude ein und wird bis zum Auer Mühlbach reichen. Er bekommt ein Flachdach, das gesichert und bepflanzt wird und auf dem Hochbeete und Kinderspielmöglichkeiten Platz finden. Das Matschspiel. © Kalckhoff Benoit Die Spielgeräte nehmen Bezug auf die Historie. © Kalckhoff Benoit Rund ums Gebäude werden Freianlagen angelegt, und nach dem Entwurf von Kalckhoff Benoit Landschaftsarchitekten gestaltet und mit vielen verschiedenen Spielmöglichkeiten versehen. Die lehnen sich in der Gestaltung an die Umgebung und den historischen Hintergrund des Ortes an: Neben einem Wasserspielhof mit Boulder- und Malwand wird es Wellenbretter für Gleichgewichtsübungen geben, außerdem wird eine Spielfläche mit Pferdekutsche, einem Floß und einer Biberburg errichtet. Schaffung von Kitas: Grundvoraussetzung der Stadt Die Schaffung mehrerer Kitas auf den drei ehemaligen Paulaner-Arealen in der Oberen und Unteren Au war eine Auflage der Stadt bei der Überplanung der Flächen.