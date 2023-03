Am Knie: Schon wieder Kollision zwischen Tram und Auto – Drei Verletzte

Ein Smart-Fahrer will Am Knie einen U-Turn machen und übersieht die Tram. Der Autofahrer und zwei Frauen in der Tram verletzen sich. Es ist bereits der dritte solche Unfall dieses Jahr.

Pasing - An der gleichen Stelle, allerdings in der anderen Fahrtrichtung, hat es bereits am 7. März geknallt: Eine Autofahrerin (81) wollte damals abbiegen und hat die Tram übersehen, die angefahren kam. Auch am 21. Januar gab es Am Knie bereits einen ganz ähnlichen Unfall zwischen Auto und Tram.

Am vergangenen Dienstag (28. März) nun gegen 17 Uhr ist das einem Smart-Fahrer (36) passiert, der Am Knie in Richtung Landsberger Straße fuhr. Er wollte wenden und übersah dabei die Tram, die heranfuhr.

Die Tram schob den Smart noch mehrere Meter vor sich her. © Berufsfeuerwehr München

Am Knie: Autofahrer übersieht Tram beim Wenden

Der Tramfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und schob den Smart noch mehrere Meter vor sich her. Bei dem Unfall haben sich der Autofahrer und zwei Frauen in der Tram verletzt: Der Autofahrer mittelschwer, die Frauen lediglich leicht.

Die Feuerwehr musste die Seitentür des Smarts aufbrechen, um den Autofahrer mit einem Rettungsbrett bergen zu können. Anschließend kam er ins Krankenhaus.

Der Fahrer der Tram wurde vor Ort psychisch betreut. Die Straße war in beide Richtungen für die Dauer des Einsatzes gesperrt, in Richtung Landsberger Straße noch länger.