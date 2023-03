Am Knie: Autofahrerin (81) übersieht Tram beim Abbiegen

Die Seniorin (81) wollte nach links abbiegen und übersah dabei eine heranfahrende Tram 19. Sie und ihre Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon, das Auto hat einen Blechschaden.

Pasing - Die Tram 19 in Richtung Berg am Laim krachte am Montagabend (17.40 Uhr) direkt in die Seite des VW-Kombi einer 81-jährigen Frau, die nach links in die Fritz-Berne-Straße in Pasing einbiegen wollte. Sie war auf der Straße "Am Knie" unterwegs und hat offenbar beim Abbiegen die Tram übersehen.

Eine Seniorin (81) hat beim Abbiegen eine heranfahrende Tram übersehen. Sie und ihre Beifahrerin haben sich leicht verletzt. © Berufsfeuerwehr München

Am Knie: Tram kracht in Auto, Seniorin leicht verletzt

Die Seniorin und ihre Beifahrerin hatten bei dem Unfall Glück im Unglück: Sie haben sich laut Feuerwehr nur leicht verletzt, konnten das Auto selbst verlasen und wurden dann von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Am Auto und an der Tram entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die Straße war wegen des Unfalls für rund 45 Minuten vollständig gesperrt.