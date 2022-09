Am Hauptbahnhof vor die Tram gestolpert: Vier Finger weg

Die Tramfahrerin hat den Unfall nicht bemerkt und fuhr weiter.

Ein Mann stolperte in dem Moment, als die Tram losfuhr. (Symbolbild)

Ludwigsvorstadt - Das muss wehgetan haben: In der Nacht auf Freitag stürzte ein 45-jähriger Duisburger am Holzkirchner Flügelbahnhof genau in dem Moment vor die Tram, als die gerade losfährt.

Tram fährt los: Vier Finger abgetrennt

Seine linke Hand geriet unter die Tram und ihm wurden vier Finger abgetrennt, wie die Polizei mitteilt. Warum er stürzte, ist noch nicht klar. Die Tramfahrerin hat den ganzen Vorfall nicht bemerkt und fuhr weiter.

Der Rettungsdienst brachte den Mann mit seiner lädierten Hand ins Krankenhaus. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt jetzt, wie der Unfall passieren konnte und sucht Zeugen. Diese sollen sich beim Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei unter 089 6216-3322 melden.