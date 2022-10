Abgelenkt ins Gleis gelaufen: Bub (12) am Ostbahnhof von S-Bahn mitgeschleift

Der Junge war so sehr von seinem Handy abgelenkt, dass er selbst die Warnsignale der einfahrenden S-Bahn nicht hörte.

Der Vorfall hat sich an Gleis 5 am Münchner Ostbahnhof ereignet. (Archivbild)

Haidhausen - Dieser Unfall hätte auch ganz anders ausgehen können! Am Mittwochnachmittag ist ein zwölfjähriger Bub am Ostbahnhof ins Gleis gefallen – und das, als gerade eine S-Bahn einfuhr. Er erlitt mehrere Verletzungen und liegt momentan in der Kinderklinik.

Wie die Bundespolizei berichtet, lief der Junge aus dem Landkreis Ebersberg am Bahnsteig 5 parallel zur Bahnsteigkante und schaute dabei unentwegt auf sein Handy. Weil er die weiße Sicherheitslinie am Bahnsteig übertrat, gab eine einfahrende S-Bahn mehrere Warnsignale ab. Doch der Bub war dermaßen von seinem Smartphone abgelenkt, dass er die Pfiffe gar nicht wahrnahm.

Verdacht auf Knochenbrüche und Schädel-Hirn-Trauma

Genau in diesem Moment rutschte der Zwölfjährige mit seinem linken Fuß von der Bahnsteigkante ab. Trotz einer Schnellbremsung des S-Bahnfahrers klemmte sich der Junge sein Bein zwischen Bahn und Bahnsteig ein, sodass er einige Meter mitgezogen wurde. Dabei schlug er mit seinem Kopf gegen den Zug sowie auf den Bahnsteig.

Zwei Personen vor Ort bemerkten den Unfall und zogen den Buben zurück auf den Bahnsteig. Eine Zeugin verständigte den Notruf, ein Kindernotarzt übernahm die Erstversorgung. Anschließend kam er mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma in eine Kinderklinik.