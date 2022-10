Zwölfjährige im Alten Botanischen Garten begrapscht

Ein Unbekannter greift das Mädchen auf dem Schulweg ab. Lehrer rufen die Polizei.

Altstadt - Am frühen Dienstagmorgen, als eine zwölfjährige Münchnerin auf dem Weg ins Luisengymnasium zur ersten Stunde ist, hat ein bislang unbekannter Mann die Schülerin angesprochen.

Was er zu ihr sagte, ist momentan unklar. Aber irgendwie schaffte er es, das Mädchen durch den Alten Botanischen Garten zu lotsen und gab vor, sie auf dem Schulweg begleiten zu wollen. Das Ganze ohne Zwang. Laut ersten Erkenntnissen trug der Mann eine OP-Maske. Wahrscheinlich wollte er sich dadurch unkenntlich machen.

Mitschülerin rettet Mädchen vor fremdem Grapscher

Mitten auf dem Weg fing der Maskenmann an die völlig schockierte Schülerin zu berühren und zu begrapschen. Doch sie hatte nun Glück. Denn zufällig näherte sich eine Mitschülerin den beiden. Sie war ebenfalls auf dem Weg zum Luisengymnasium in die erste Schulstunde.



Der Mann wurde nervös, hörte auf, die Zwölfjährige anzugrapschen und flüchtete zügig. Laut Zeugenaussagen ging er mit großen Schritten in Richtung Stachus und verschwand.

Lehrer rufen die Polizei

Das Mädchen ging nun ihren Weg weiter ins Luisengymnasium und erzählte ihren Lehrern von dem Übergriff. Die wiederum zögerten nicht und riefen sofort die Polizei. Doch die Sofortfahndung nach dem unbekannten OP-Maskenmann blieb erfolglos.



Das Mädchen steht womöglich noch unter Schock und konnte den Gesuchten auch wegen dessen OP-Maske nicht gut beschreiben. Das Kommissariat 17 hat den Fall übernommen und ermittelt.