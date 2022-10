Zu nah am Gleis geparkt: Unfall am Umschlagbahnhof Riem

Der Lkw-Fahrer hatte den Sattelauflieger zu nah am Gleis abgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Riem - Unglücklich gewählter Parkplatz am Umschlagbahnhof in Riem: Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat den zugehörigen Sattelauflieger am vergangenen Dienstag zu nah am Gleis abgestellt. Wie die Bundespolizei berichtet, touchierte ein Containerkran, der sich auf den Schienen befand, mit dem Auflieger.

Verkabelung am Containerkran beschädigt – Notausschaltung

Vom Lkw-Fahrer fehlt bislang jede Spur, er fuhr davon, nachdem er den Auflieger abgestellt hatte. Durch den Unfall wurde am Containerkran die Verkabelung beschädigt, wodurch es zu einer Notausschaltung kam. Daraufhin ging erstmal gar nichts mehr – der Kran konnte vorerst nicht mehr bewegt werden.

Beim Sattelauflieger wurden die Stützen verbogen und beschädigt – zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Bundespolizei noch nichts sagen. Die Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Lkw-Fahrer wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr laufen.