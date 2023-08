20-Jähriger vergewaltigt 18-jährigen Schüler am Max-Weber-Platz in München

Samstagnacht wurde ein 18-Jähriger am Bahnsteig der Station Max-Weber-Platz in München von einem zwei Jahre älteren Mann vergewaltigt. Der mutmaßliche Täter sitzt inzwischen in U-Haft.

21. August 2023 - 14:56 Uhr | Julia Wohlgeschaffen

Schauplatz der Vergewaltigung: Der U-Bahnhof am Max-Weber-Platz in München. © Foto Sigi Müller Augenblick-foto

Au-Haidhausen - Der junge Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit kam als Gast nach München, er besuchte hier eine Sprachschule. Nach einer Feier am Wochenende ist er Opfer einer Vergewaltigung geworden. In der Nacht von Freitag auf Samstag begab sich der 18-Jährige nach der Party stark alkoholisiert alleine auf den Heimweg. Am U-Bahnhof Max-Weber-Platz schlief er schließlich ein. Als er kurz nach Mitternacht aufwachte, begegnete er einem Mann, der die Situation des betrunkenen Schülers schamlos ausnutzte. Stundenlang, von 1 bis 5 Uhr, nahm der Tatverdächtige verschiedenste sexuelle Handlungen an dem betrunkenen 18-Jährigen vor, der sich aufgrund seines Alkoholpegels nicht wehren konnte. Max-Weber-Platz in München: Stundenlange Vergewaltigung bis in die Morgenstunden Erst in den frühen Morgenstunden, gegen 5 Uhr, ließ der Täter von dem 18-Jährigen ab und nahm auch noch dessen Handy mit. Der Tatverdächtige flüchtete unerkannt, der Geschädigte fuhr nach Hause. Im Laufe des nächsten Tages informierte der 18-Jährige schließlich die Polizei und erstattete Anzeige. Sein Mobiltelefon, das der Tatverdächtige mitgenommen hatte, konnte er orten. Auf diese Weise stellten die Polizeibeamten auch den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen fest: Er wurde am Sonntag gegen 2 Uhr festgenommen. Wie die Vergewaltigung unbemerkt blieb, ist der Polizei München ein Rätsel Der 20-jährige Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft, das Kommissariat 15 für Sexualdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. "Das Opfer ist soweit unverletzt", teilt die Polizei mit. Wie die Vergewaltigung nicht bemerkt werden konnte, weder von Passanten, noch von der U-Bahn-Wache, bleibt für die Beamten bislang ein Rätsel. Das sagt ein Polizeisprecher am Montag. Denn die U-Bahn-Wache fahre nachts alle Bahnhöfe ab. Bevor die Mitarbeiter einen Bahnhof schließen, gehen sie durch, so der Sprecher. Überwachungskameras am Max-Weber-Platz sollen weitere Fragen klären Womöglich kann ein Video diese Frage klären, denn am U-Bahnhof Max-Weber-Platz gibt es Überwachungskameras. Eine Videoaufzeichnung, auf der die Tat zu sehen ist, liegt den Beamten vor. Zeugen suche die Polizei daher nicht. Im Jahr 2022 gab es 290 Vergewaltigungsfälle, die im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München lagen. Bei elf dieser Fälle war der Geschädigte männlich.