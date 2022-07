18 Filmnächte: Sommerkino im Herzen der Stadt

Im Kunstareal startet am Donnerstag ein neues Open-Air-Kino - die Mehrzahl der Filme gibt's gratis zu sehen.

Maxvorstadt - Sie haben eine Palme aufgestellt. Von der nahen Musikhochschule wehen Klavierklänge herüber. Im Hof trinkt man Weinschorle Minze-Holunder. Und wichtig: Es duftet im Sommerkino intensiv nach frischem Popcorn, ganz wie im klassischen Kinosaal.

Im Kunstareal nahe der Pinakotheken wird es bis zum 6. August 18 außergewöhnliche Kinonächte geben: Die Kino-Leinwand hat Simon Pirron im großen Innenhof der Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) aufstellen können.

Es gibt 400 Plätze, davon 200 mit Liegestuhl (Leihgebühr 4,50 Euro) und rund 200 Plätze im Picknickbereich. Wer möchte, bringt eine Decke mit und ein Kissen, oder leiht für zwei Euro ein Sitzpolster für den Boden aus.

Open-Air-Kino im Hof der HFF: Am 30. Juli ist "Klimatag"

"Kommen Sie, die Mehrzahl der Filme wird kostenfrei gezeigt. Auch Premieren kosten null Euro", sagt Simon Pirron, Veranstalter des Pop-up-Sommerkinos zusammen mit mit acht Filmfestivalmachern. Er brennt für sein Sommerprojekt: "Die Stimmung im Schatten der Bäume und im Herzen der Stadt ist besonders", so der Absolvent der HFF. Eines seiner Highlights: "33 Sängerinnen und Sänger des Münchner Kneipenchors kommen mit einem Live-Auftritt in den Hof. Am 30. Juli ist 'Klimatag' mit dem Al Gore-Film. Vor der Komödie 'Wer früher stirbt, ist länger tot' gibt es eine Weinprobe".

Am Donnerstag startet das Sommerkino-Programm mit dem Münchner Film "Geschlossene Gesellschaft", einer Doku über die Clubkultur im Harry Klein, Backstage, P1, Milla - auch in der Coronazeit. Ab 19 Uhr beginnt die sommerlich-elektronische Party mit drei DJs. Filmbeginn: 21 Uhr. Eintritt für die DJs: 15 Euro.

Am 20. Juli spielt Künstler und Musiker Ben Weber vor dem Film "Taking Woodstock" Singer-Songwriter-Songs. Das Thema des Abends: "Friedenslyrik im Pop".

Der Münchner Kneipenchor kommt in voller Mannschaftsstärke am 22. Juli ins Sommer-Kino. Danach läuft - präsentiert vom DOK.fest mit DOK.music - der Film "Unsere Herzen ein Klang" (Englisch: "The Joy Of Singing"). Die Message des Tages: Singen macht Freude und bringt Liebe.

Hof der Hochschule für Film und Fernsehen, Bernd-Eichinger Platz 1, Zugang über Arcisstraße (U2 Königsplatz, dann 300 Meter Fußweg). Weitere Filme unter