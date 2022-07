Gourmet-Restaurant am Viktualienmarkt: Tian schließt Ende des Jahres

Die Verantwortlichen vom Tian in München lassen den Pachtvertrag auslaufen. Zum 31. Dezember ist im Edel-Restaurant Schluss.

Das Tian befindet sich in der Frauenstraße, direkt am Viktualienmarkt.

München - Nach fast zehn Jahren schließt das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Tian zum 31. Dezember. Zur Weiterentwicklung des Restaurants wären immense Investitionen nötig. Darum lasse man den Pachtvertrag auslaufen.

Ein weiterer Grund steht auf der : "Aufgrund der langjährigen Partnerschaft mit DERAG respektieren wir deren Wunsch, in allen Hotels ein einheitliches Gastrokonzept anzubieten." Das Tian befindet sich in der Frauenstraße 4, direkt am Viktualienmarkt, genauso wie das "Living Hotel - Das Viktualienmarkt" der DERAG-Gruppe.

In Zukunft möchte sich das Team auf das Pop-Up-Restaurant "Tian auf Skiurlaub in Zürs" (im gleichnamigen Ort in Österreich) sowie auf die eigene Produktlinie ("Tian zuhause") konzentrieren. Zudem seien "weitere spannende Projekte in Deutschland" geplant.

Tian München: Michelin-Stern und "Gault Millau"-Hauben

Neben einem Michelin-Stern hat das Tian auch drei Hauben vom "Gault Millau". Zudem wurde Küchenchef Viktor Gerhardinger von der Feinschmecker-Bibel zum "Aufsteiger des Jahres" ausgezeichnet.